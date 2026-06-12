Selon une légende du football italien, le Maroc pourrait créer une énorme surprise lors de la Coupe du monde

L’ancien défenseur international italien Marco Materazzi, champion du monde 2006, a livré ses pronostics sur les prétendants au titre de la Coupe du monde 2026, dont le coup d’envoi a été donné hier, jeudi.

« Si le Paris Saint-Germain est le favori de la Ligue des champions, car il a remporté le titre lors de la dernière édition, l'Argentine est peut-être la favorite pour remporter la Coupe du monde, car elle a remporté la dernière édition », a-t-il déclaré à la chaîne « Euro News ».

Lire aussi

Que s’est-il passé entre le FC Barcelone et Bernardo Silva juste avant que le joueur ne rejoigne le Real Madrid ?

Infantino, « la marionnette de Trump » : une attaque cinglante dans la presse européenne après l’affaire de l’arbitre somalien.

L’ancienne star de l’Inter Milan a ajouté : « Mais le Portugal et l’Espagne seront également des adversaires très redoutables, difficiles à affronter pour n’importe quelle équipe… Tout comme le Maroc, capable de créer la surprise. »

Rappelons que le superordinateur d’Opta place les favoris dans l’ordre suivant :

L’Espagne est favorite avec 16,1 % de chances de victoire, devant la France (13 %), l’Angleterre (11,2 %) et l’Argentine (10,4 %), tandis que le Maroc obtient 1,9 % (12e au classement).

Les Lions de l’Atlas entameront leur parcours dans la Coupe du monde 2026 dimanche, face au Brésil, lors de la première journée du groupe C, qui comprend également Haïti et l’Écosse.