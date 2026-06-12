L’ancien défenseur international italien Marco Materazzi, champion du monde 2006, a livré ses pronostics sur les prétendants au titre de la Coupe du monde 2026, dont le coup d’envoi a été donné hier, jeudi.

« Si le Paris Saint-Germain est le grand favori de la Ligue des champions, car il a remporté le titre lors de la dernière édition, l'Argentine est peut-être la grande favorite pour remporter la Coupe du monde, car elle a remporté la dernière édition », a-t-il déclaré à la chaîne « Euro News ».

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L’ancienne star de l’Inter Milan a ajouté : « Mais le Portugal et l’Espagne seront également des adversaires très redoutables, difficiles à affronter pour n’importe quelle équipe… Et le Maroc pourrait bien créer la surprise. »

Rappelons que le superordinateur d’Opta place les favoris dans l’ordre suivant :

L’Espagne est favorite avec 16,1 % des chances de victoire, devant la France (13 %), l’Angleterre (11,2 %) et l’Argentine (10,4 %), tandis que le Maroc obtient 1,9 % (12e place au classement).

Les Lions de l’Atlas entameront leur parcours dans la Coupe du monde 2026 samedi (heure de la côte est des États-Unis) par un premier match face au Brésil, dans un groupe C qui comprend également Haïti et l’Écosse.