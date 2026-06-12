Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-TRAINING-MARAFP
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Selon une légende du football italien, le Maroc pourrait créer la sensation lors de la Coupe du monde

Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Coupe du monde
M. Materazzi
Argentine vs Algérie
Argentine
Algérie
Espagne vs Cabo Verde
Espagne
Cabo Verde
Portugal vs République Démocratique du Congo
Portugal
République Démocratique du Congo
Espagne vs Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
Paris Saint-Germain
Brésil
Maroc
É.-U.
Italie
Argentine
Algérie
Espagne
Cap-Vert
Portugal
Congo-Kinshasa
Arabie saoudite
France

L'équipe nationale marocaine s'est qualifiée pour les demi-finales de l'édition 2022.

L’ancien défenseur international italien Marco Materazzi, champion du monde 2006, a livré ses pronostics sur les prétendants au titre de la Coupe du monde 2026, dont le coup d’envoi a été donné hier, jeudi.

« Si le Paris Saint-Germain est le grand favori de la Ligue des champions, car il a remporté le titre lors de la dernière édition, l'Argentine est peut-être la grande favorite pour remporter la Coupe du monde, car elle a remporté la dernière édition », a-t-il déclaré à la chaîne « Euro News ».

Lire aussi

Que s’est-il passé entre le FC Barcelone et Bernardo Silva juste avant que le joueur ne rejoigne le Real Madrid ?

Infantino, « la marionnette de Trump »… Une attaque cinglante dans la presse européenne après l’affaire de l’arbitre somalien.

L’ancienne star de l’Inter Milan a ajouté : « Mais le Portugal et l’Espagne seront également des adversaires très redoutables, difficiles à affronter pour n’importe quelle équipe… Et le Maroc pourrait bien créer la surprise. »

Rappelons que le superordinateur d’Opta place les favoris dans l’ordre suivant :

L’Espagne est favorite avec 16,1 % des chances de victoire, devant la France (13 %), l’Angleterre (11,2 %) et l’Argentine (10,4 %), tandis que le Maroc obtient 1,9 % (12e place au classement).

Les Lions de l’Atlas entameront leur parcours dans la Coupe du monde 2026 samedi (heure de la côte est des États-Unis) par un premier match face au Brésil, dans un groupe C qui comprend également Haïti et l’Écosse.

Publicité