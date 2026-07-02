Selon une légende d’Arsenal, une seule équipe serait en mesure d’arrêter la France

Pour Ian Wright, légende d’Arsenal, une seule équipe peut barrer la route de la France vers le titre mondial 2026.

Les Bleus impressionnent, surtout offensivement, grâce au quatuor Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola.

Les Bleus ont terminé en tête de leur groupe avec 9 points, après avoir dominé le Sénégal (3-1), l’Irak (3-0) et la Norvège (4-1), puis éliminé la Suède (3-0) au premier tour à élimination directe.

Elle se prépare désormais à disputer les huitièmes de finale dimanche à l’aube, face au Paraguay, qui a éliminé l’Allemagne aux tirs au but.

Pour Wright, seul l’Argentine est en mesure de stopper les Bleus : « Il faudra (pour battre la France) une équipe comme l’Argentine, compte tenu de son caractère combatif. »

Les deux nations s’étaient déjà rencontrées en finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, avec une victoire argentine aux tirs au but.

Toutefois, selon le journal anglais Metro, Wright n’observe aucun signe d’égoïsme susceptible de nuire à la campagne des Bleus ; il souligne au contraire la « cohésion » et la « solidarité » qui règnent au sein du groupe de Didier Deschamps.

Il a ajouté : « Ils semblent soudés car on voit bien que s’il y avait un [effondrement interne], ce seraient Mbappé et Dembélé qui en seraient à l’origine, mais ils semblent extrêmement soudés. »

Il a ajouté : « Oli, lui aussi, comme vous le savez, donne l’impression d’être un joueur à qui l’entraîneur a clairement dit : “Quand il veut le ballon, donnez-le-lui.” »

L’ancien attaquant d’Arsenal a conclu : « Avez-vous entendu les joueurs ? Je pense que Chouaméni parlait de l’entraîneur, de ce qu’il a traversé, et du fait qu’ils savent que c’est son dernier tournoi et qu’ils veulent s’assurer de le faire pour lui. »