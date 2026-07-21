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Sydney Jordan

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Selon une information qui circule avec insistance, Arne Slot aurait trouvé un accord avec la KNVB pour un contrat de deux ans. L’officialisation devrait intervenir très prochainement

Mercato
A. Slot
Pays-Bas

Selon RealityFBI, la KNVB s’apprête à nommer Arne Slot sélectionneur des Pays-Bas.

Selon cette source, il occuperait le poste durant les deux prochaines saisons afin d’assurer la transition jusqu’en 2028.

À partir de 2028, Peter Bosz, actuellement sous contrat avec le PSV jusqu’en milieu d’année, pourrait prendre le relais.

Jeroen Kapteijns a précédemment confié dans le podcast « Kick-off » de De Telegraaf que Bosz serait intéressé par le poste, sous réserve de l’accord de son club.

Valentijn Driessen a par ailleurs précisé dans ce même épisode que Slot privilégiait un engagement de deux ans, tandis que la KNVB pencherait pour une collaboration de quatre ans, couvrant à la fois l’Euro 2028 et la Coupe du monde 2030.

Selon RealityFBI, les deux parties se seraient accordées sur une durée de deux ans ; en cas de départ anticipé, Slot percevrait néanmoins son salaire pour les deux années restantes.

La chaîne précise que la KNVB devrait officialiser cette nomination sous peu, tout en restant prudente.


RealityFBI over bondscoachschapRealityFBI


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