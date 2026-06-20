Selon une experte en arbitrage, l’Écosse méritait un penalty face au Maroc. Harry Kane, lui, estime qu’il n’y en avait pas

La décision de l'arbitre de ne pas accorder de penalty à l'Écosse face au Maroc a provoqué une vive polémique, après la défaite des Européens sur le score de 1-0 lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Les Écossais avaient pourtant subi un coup de massue dès la 2^e minute, lorsque Ismail El-Sibari avait ouvert le score, offrant au Maroc une victoire précieuse sur la pelouse de Boston (États-Unis).

Bien que les Écossais aient peiné offensivement tout au long de la rencontre, le moment clé survient lorsque Scott McTominay s’effondre dans la surface après un tacle du milieu marocain Nail El Ainaoui, provoquant des protestations immédiates pour obtenir un penalty.

L’arbitre assistant vidéo (VAR) a revu l’action et confirmé la décision de ne pas accorder de pénalty, estimant que le défenseur marocain avait d’abord touché le ballon, ce qui a provoqué les protestations des joueurs et du staff écossais.

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Christina Onkel, experte arbitrage pour la chaîne britannique ITV, a toutefois estimé que cette décision était erronée, soulignant que les images télévisées montraient clairement que Al-Ainawi n’avait pas touché le ballon.

« La première chose que cherche l’arbitre vidéo, c’est un contact avec le ballon, et la réponse est non », a-t-elle expliqué au Mirror. « La deuxième image le montre clairement : il n’y a pas de contact avec le ballon, seulement une intervention par derrière sur la jambe gauche du joueur. »

Elle a ajouté : « Je pense que l’arbitre vidéo a commis une erreur en ne recommandant pas l’attribution d’un penalty, tout comme l’arbitre de terrain a eu tort de ne pas prendre cette décision. Je sais que l’arbitre a toléré de nombreux contacts physiques pendant le match, mais pour moi, c’est un penalty très évident. »

Un avis partagé par la légende écossaise Ali McCoist, qui a analysé l’action à la télévision : « En revoyant la séquence, j’ai constaté qu’il y avait bien une faute sur la jambe gauche. J’apprécie généralement que le jeu se poursuive, mais Christina a raison : l’arbitre s’est trompé dans ce cas précis. »

Keane n’est pas d’accord

À l’inverse, l’Irlandais Roy Keane estime qu’il n’y a pas penalty, accusant McTominay de chercher à simuler plutôt qu’à subir une faute.

« Ce n’est pas une faute, tout simplement », tranche Keane. « J’ai l’impression qu’il cherchait à se faire plaquer, et c’est un point important. »

L’entraîneur australien Ange Postecoglou a abondé dans le même sens, estimant : « Le joueur marocain a bien tendu la jambe, mais cela ne mérite pas, à mon avis, un penalty. Je crois même que Maktoumnaï était déjà sur le point de tomber. »

Les Écossais ont continué de protester : en début de seconde période, John McGinn est tombé dans la surface après un contact avec Al-Aynawi, mais l’arbitre, confirmé par la VAR, a jugé l’intervention non sanctionnable.

Battue, la sélection écossaise voit ses chances de qualification s’amenuiser : elle devra désormais battre le Brésil, l’un des grands favoris de la compétition, lors de son dernier match.