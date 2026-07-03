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Selon une ancienne star saoudienne, les médias monteraient une véritable mise en scène autour de Cristiano Ronaldo

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La star portugaise fait à nouveau l'objet d'attaques

Cristiano Ronaldo, capitaine d’Al-Nassr et de la sélection portugaise, fait à nouveau l’objet de critiques en raison d’une baisse de son niveau physique avec le « Brésil de l’Europe » lors de la Coupe du monde 2026.

Il a toutefois mené la Seleção das Quinas jusqu’en huitièmes de finale en éliminant la Croatie (2-1), inscrivant au passage son premier but sur penalty et portant son total à trois réalisations.

Hussein Abdelghani, ancien international saoudien, a réagi dans l’émission « Nadina » : « Les rumeurs selon lesquelles les joueurs de l’équipe nationale portugaise n’aideraient pas Ronaldo sont infondées ; il s’agit d’une simple mise en scène. »

Lire aussi… Un proche de Ronaldo tacle sévèrement les stars portugaises à cause de Messi !

Il a ajouté : « Les médias tentent d’amplifier tout ce qui concerne Ronaldo, mais la vérité, c’est que le joueur n’est plus capable d’apporter la même aide qu’auparavant. »

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Il a poursuivi : « Ronaldo ne s’aide pas lui-même en premier lieu ; on ne peut donc pas parler d’un manque de soutien de la part de ses coéquipiers. N’importe quel joueur au monde souhaite faire une passe à un coéquipier qui lui permettra de remporter la victoire. »

Et il a conclu : « C’est le joueur qui s’impose, comme l’ont fait Kylian Mbappé avec la France et Lionel Messi avec l’Argentine, mais Ronaldo n’est plus capable d’apporter la même contribution que ces dernières années. »

Prochain rendez-vous : le Portugal affrontera l’Espagne lundi soir en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

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