La sélection saoudienne a subi une lourde défaite face à son homologue espagnole (0-4) dimanche soir, lors de la deuxième journée du groupe 8 de la Coupe du monde 2026, au cours d'une prestation catastrophique des « Verts ».

Sous la conduite de l’entraîneur Georgios Donis, la sélection saoudienne a offert une prestation bien en deçà des attentes de ses supporters : une défense perméable, aucune présence en attaque et, au final, une domination espagnole sans partage dès les premières minutes.

Le site français « Foot Mercato » a publié les notes des joueurs saoudiens comme suit :

Une prestation catastrophique du gardien Al-Owais

Le gardien Mohammed Al-Owais (34 ans) a vécu un véritable cauchemar : il n’a repoussé aucune des offensives espagnoles et a même commis une erreur grossière qui a failli offrir un cinquième but à l’Espagne, lorsqu’il a dégagé directement sur Oyarzabal, dont la frappe a heurté la barre transversale.

Une défense en miettes

La charnière, notée 4/10, a tardé à contenir la percée d’Oyarzabal, origine du premier but, et s’est ensuite retrouvée en grande difficulté face aux vagues espagnoles.

Ali Al-Lajami, noté 2/10, a lui aussi manqué de sang-froid, semblant submergé par la pression et perdant toute confiance avant même de regagner le banc pour s’hydrater, offrant une prestation « lamentable ».

Hassan Tembakti, également noté 2/10, est arrivé trop tard sur le rebond ayant provoqué l’ouverture du score et n’a jamais imposé son physique, avant de marquer contre son camp à la 49^e minute.

Sultan Al-Omari (2/10) a, lui aussi, connu un début de match laborieux, semblant totalement décalé par rapport à ses partenaires ; une confusion permanente qui l’a conduit au banc à la 60^e minute, remplacé par Alaa Hajji. Ce dernier n’a rien apporté de plus et est même entré en collision avec un coéquipier en fin de rencontre.

Yasser Al-Harbi (2/10) n’a guère fait mieux : il a souffert face aux dribbles étincelants de Yamal et a constamment subi la pression de l’ailier espagnol et de Boro sur le flanc gauche.

Un milieu de terrain aux abonnés absents

Au milieu de terrain, Nawaf Al-Dosari n’a récolté qu’un 3/10. Il a passé la rencontre à subir la domination espagnole sans jamais peser, ne réussissant que deux passes avant la mi-temps, fantomatique.

Abdullah Al-Juwair (3/10) a beaucoup souffert, concentré sur sa défense sans succès, et a commis plusieurs erreurs techniques avant d’être remplacé par Abdullah Al-Hamdan, dont la prestation n’a rien apporté de mieux.

Ali Al-Khaibari (3/10) s’est montré totalement impuissant au milieu de terrain, courant sans cesse sans remporter le moindre duel, et affichant un manque flagrant d’esprit combatif, avant d’être remplacé par Mohammed Kano (3/10), auteur d’erreurs évitables et sanctionné d’un carton jaune.

Salem Al-Dosari (3/10) est apparu hors du coup dès le premier quart d’heure ; contraint d’aider ses partenaires en défense, il a manqué de rythme et de justesse, écopant même du premier carton jaune du match.

Une attaque inexistante

En attaque, Firas Al-Buraikan a récolté la note de 2,5/10 : incapable d’offrir la moindre solution offensive, sa pression était à peine perceptible et il est apparu totalement impuissant face à la défense espagnole, avant d’être remplacé à la 60e minute par Mohammed Abou Al-Shamat, dont la prestation n’a rien apporté de mieux.

Battue nettement, la sélection saoudienne se retrouve dans une position délicate au classement du groupe 8, après son match nul lors de la première journée face à l’Uruguay. Elle n’a pour l’instant qu’un seul point en deux rencontres, en attendant son match décisif lors de la troisième journée.