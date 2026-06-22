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Selon un journaliste saoudien, l’entraîneur Donis conservera son poste même en cas de défaite contre le Cap-Vert

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Les décideurs sont dans le collimateur

La polémique fait rage dans le milieu sportif saoudien au sujet de l’avenir du sélectionneur grec Georgios Donis.

Ces dernières heures, de nombreuses voix dans les tribunes et sur les réseaux sociaux ont réclamé le limogeage du technicien hellène, critiqué pour son onze de départ et sa stratégie, jugés principaux responsables de la défaite face aux Matadors.

Malgré cette colère, le journaliste saoudien Batal Al-Qaws a écarté l’hypothèse d’un départ immédiat de Donis, estimant que la crise dépassait un simple changement d’entraîneur.

« Donis ne partira pas, car personne n’est en mesure de prendre une décision aussi radicale pour le moment », a-t-il affirmé lors d’une intervention sur le réseau de chaînes « Al-Arabiya ».

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Il a ajouté : « Nous avons changé plusieurs entraîneurs ces dernières années, et il est peut-être temps d’essayer de changer autre chose que les entraîneurs. »

Ses propos, tenus alors que la colère des supporters monte après la contre-performance contre l’Espagne, ont immédiatement déclenché une vive polémique.

Plusieurs observateurs estiment que le recul des performances n’est pas uniquement imputable à l’entraîneur, mais révèle aussi des lacunes dans la planification sportive, les mécanismes de développement de la sélection et la pérennité des projets techniques à long terme.

La sélection saoudienne se prépare à affronter le Cap-Vert lors de la dernière journée de la phase de groupes. Sous haute pression, le staff technique et les joueurs doivent absolument obtenir un résultat positif pour maintenir leurs chances de qualification au tour suivant.

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