Selon un journaliste saoudien, Bouaadi a le niveau pour jouer à Barcelone et le Maroc remportera la Coupe du monde

Le journaliste saoudien Saoud Al-Sarami a tenu des propos controversés, saluant les performances du jeune talent marocain Ayoub Bouadi et estimant que ce milieu de terrain méritait de jouer au FC Barcelone. Il a par ailleurs prédit un avenir radieux à la sélection marocaine, qu’il voit capable de remporter la Coupe du monde dans les années à venir.

Ces propos interviennent après la performance remarquable du milieu de terrain lors du match Maroc-Brésil, comptant pour la première journée du groupe C de la Coupe du monde 2026, et conclué par un nul 1-1 ayant mis en lumière plusieurs étoiles des « Lions de l’Atlas ».

Estimant que la FIFA n’a pas rendu justice au joueur marocain dans les récompenses individuelles de la rencontre, il a souligné que la star du Real Madrid, Vinícius Júnior, avait reçu davantage d’attention qu’il ne le méritait au vu de sa prestation sur le terrain.

Pour lui, le véritable homme du match était Bouaadi, dont l’influence au milieu de terrain s’est fait sentir tout au long de la rencontre.

Le journaliste n’a pas seulement salué la performance du milieu de terrain ; il a également affirmé qu’il possédait les qualités nécessaires pour évoluer au FC Barcelone, déclarant : « Ayoub Bouadi est un artiste, sa place est à Barcelone et non à Liverpool à mon avis », en référence aux rumeurs qui ont récemment associé le joueur à plusieurs grands clubs européens.

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Il a par ailleurs salué le projet footballistique marocain, estimant que les performances actuelles de la sélection ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d’un travail de longue haleine entamé il y a plusieurs années.

Il a expliqué que le Maroc a réussi à mettre en place un modèle professionnel de développement des talents via l’Académie Mohammed VI de football, ce qui s’est traduit par la qualité des nouvelles générations et la capacité de l’équipe nationale à rivaliser avec les grandes équipes mondiales.

Il a conclu en affirmant que ce projet figure désormais parmi les plus remarquables au monde et qu’il devrait continuer à porter ses fruits, tant sur les performances des sélections nationales que sur l’exportation de talents vers les meilleurs championnats européens.

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El Sarami a conclu en affirmant que le Maroc possède désormais les atouts pour rivaliser avec les meilleures nations. Selon lui, même si le titre mondial de 2026 échappait aux Lions de l’Atlas, leur candidature resterait crédible grâce à un travail institutionnel solide. les « Lions de l’Atlas » peuvent désormais rivaliser avec des sélections du calibre de la France, du Portugal ou de l’Espagne, et même surpasser des puissances historiques comme le Brésil, l’Argentine ou l’Angleterre.