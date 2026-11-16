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Italy v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD5Getty Images
Hussein Hamdy
Traduit par

Selon un journaliste espagnol, Olise fait patienter le Bayern et le Real dispose de rapports sur son comportement énigmatique

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José Félix Díaz, célèbre journaliste du quotidien espagnol AS, a dévoilé la position du Real Madrid quant à un éventuel recrutement de Michael Olise, star du Bayern Munich, lors du prochain mercato estival, alors que plusieurs grands clubs européens s'intéressent de plus en plus au joueur.

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Díaz a déclaré, dans des propos relayés par le média espagnol Defensa Central : « Le Real Madrid s'est intéressé au recrutement d'Olise l'été dernier, et j'imagine que le club dispose de ces rapports qui évoquent le comportement du joueur, qui n'est pas toujours compréhensible, parce que c'est une personnalité exceptionnelle et différente ».

Michael Olise est l'un des joueurs les plus en vue du moment et jouit d'une grande considération au sein de son club, qui cherche à prolonger son contrat. Mais le joueur n'a toujours pas donné de réponse définitive aux offres qui lui ont été soumises, alors que les dirigeants du Bayern Munich savent que le Real Madrid et plusieurs autres grands clubs guettent sa décision en vue de tenter de le recruter.

Toutefois, José Félix Díaz a précisé que les choses n'en étaient pas encore au stade d'une décision définitive concernant l'avenir du joueur, soulignant que certains comportements et traits de personnalité d'Olise attirent l'attention des clubs désireux de l'engager.

Díaz a ajouté : « Que se passe-t-il au sujet de la prolongation de son contrat avec le Bayern Munich ? Bien que le club lui ait proposé le meilleur contrat de son histoire pour un joueur, il continue de faire traîner sa réponse. Mais les comportements inhabituels d'Olise attirent l'attention de certains clubs intéressés par sa venue ».

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Il a poursuivi : « Le joueur a une personnalité particulière, mais il y a certains comportements et certains gestes de sa part que l'on ne parvient pas totalement à comprendre. Lorsque l'on entre dans des négociations de ce type, l'évaluation va au-delà des aspects purement footballistiques, afin d'éviter toute surprise liée à la vie de groupe au sein de l'équipe ».

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Il a enchaîné : « Lorsqu'un joueur change souvent d'ambiance et d'environnement, cela paraît étrange ».

Des rapports sur le comportement du joueur

Le journaliste espagnol a indiqué que le Real Madrid disposait probablement de rapports détaillés sur la personnalité et le comportement d'Olise, d'autant que le club merengue avait manifesté son intérêt pour lui l'été dernier, et que les agents de joueurs impliqués dans ce type de transactions veillent à recueillir des informations sur les différents aspects des joueurs.

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Díaz a complété : « Je suppose que le Real Madrid dispose de ces rapports, puisqu'il s'est intéressé à Olise l'été dernier, et les agents qui travaillent sur ce genre de transactions les possèdent également. C'est un joueur qui attire les regards, et il est certain que le club s'est penché sur son cas et a suivi ce qui se passe à son sujet ».

Il a ajouté : « C'est un joueur exceptionnel et différent, et les rapports techniques indiquent qu'il convient au poste d'ailier droit, même si je n'ai pas vu d'inconvénient à l'utiliser en meneur de jeu avancé, notamment grâce à sa capacité à délivrer des passes en profondeur ».

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Ses qualités techniques font l'unanimité

En revanche, José Félix Díaz a insisté sur le fait que le niveau de Michael Olise ne faisait plus aucun doute, après qu'il a prouvé sa capacité à faire la différence sous les maillots du Bayern Munich et de l'équipe de France, sans compter ses statistiques remarquables en matière de buts et de passes décisives.

Le journaliste espagnol a ajouté : « Michael Olise est un joueur dont la valeur fait l'unanimité. Il peut prétendre figurer parmi les 3 ou 5 meilleurs joueurs du monde, si tant est que l'on puisse établir un tel classement ».

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Il a conclu : « La saison dernière, lors de la confrontation à élimination directe face au Real Madrid, il a franchi un cap important au stade Santiago-Bernabéu. Il a également réussi un bon début de Coupe du monde et a été au cœur de nombreuses histoires durant l'été ».

Écrit parHussein Hamdy

Journaliste spécialisé dans le football mondial chez Kooora

J’ai commencé mon parcours dans le monde du journalisme en 2012 à travers le journal égyptien *Al Tahrir*, où je me suis d’abord spécialisé dans la politique locale, avant d’opérer un virage vers le journalisme sportif à partir de 2014, toujours au sein du même journal. Par la suite, j’ai poursuivi mon expérience d’écriture avec les journaux *Al Fariq* et *Al Maqal*.

Après m’être spécialisé dans la couverture du football local en Égypte, j’ai entamé mon parcours dans le football international en 2018 via *Al Ain Sports* pour une durée de six mois, avant de réaliser mon rêve en rejoignant l’équipe de Kooora, le plus grand site sportif au monde, afin de continuer à poursuivre ma passion pour le football européen depuis le début du siècle.

Je suis passionné par le football mondial depuis la Coupe du monde 1998. Cependant, mon histoire d’amour avec le football européen a réellement commencé avec le suivi de la Ligue des champions au début du siècle, ce qui m’a particulièrement attaché au football italien, et notamment à l’AC Milan, le club que j’ai décidé de soutenir sans aucune hésitation dès le premier match que j’ai regardé. Malgré mon admiration, à certaines périodes durant mon enfance, pour Arsenal, Barcelone et Manchester United, les Rossoneri occupent toujours une place spéciale dans mon cœur.

Je suis spécialisé dans la traduction des actualités internationales, ainsi que dans le suivi des coulisses des transferts et des événements cachés au sein des vestiaires, tels que rapportés par la presse mondiale.

Quant à mon équipe-type de tous les temps, je choisis Gianluigi Buffon dans les cages, avec devant lui une défense composée de Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta et Cafu. Au milieu de terrain, je m’appuie sur Clarence Seedorf, Luka Modrić et Zinedine Zidane. En attaque, je place ma légende Ricardo Kaká aux côtés de Ronaldinho et Zlatan Ibrahimović.

Au cours de mon travail chez Kooora, j’ai publié de nombreux reportages, histoires et analyses, parmi lesquels :

* Luka Modrić… un guerrier qui a refusé de jouer en son nom

* Rodrygo… de l’enfant de la remontada à l’homme mystérieux du projet Alonso

* Kroos… le présent absent de la Coupe du monde des clubs

* Histoire Kooora : la surprise de Ronaldo qui a rempli Ferguson d’enthousiasme

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