Selon un journaliste espagnol, Olise fait patienter le Bayern et le Real dispose de rapports sur son comportement énigmatique

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José Félix Díaz, célèbre journaliste du quotidien espagnol AS, a dévoilé la position du Real Madrid quant à un éventuel recrutement de Michael Olise, star du Bayern Munich, lors du prochain mercato estival, alors que plusieurs grands clubs européens s'intéressent de plus en plus au joueur.

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Díaz a déclaré, dans des propos relayés par le média espagnol Defensa Central : « Le Real Madrid s'est intéressé au recrutement d'Olise l'été dernier, et j'imagine que le club dispose de ces rapports qui évoquent le comportement du joueur, qui n'est pas toujours compréhensible, parce que c'est une personnalité exceptionnelle et différente ».

Michael Olise est l'un des joueurs les plus en vue du moment et jouit d'une grande considération au sein de son club, qui cherche à prolonger son contrat. Mais le joueur n'a toujours pas donné de réponse définitive aux offres qui lui ont été soumises, alors que les dirigeants du Bayern Munich savent que le Real Madrid et plusieurs autres grands clubs guettent sa décision en vue de tenter de le recruter.

Toutefois, José Félix Díaz a précisé que les choses n'en étaient pas encore au stade d'une décision définitive concernant l'avenir du joueur, soulignant que certains comportements et traits de personnalité d'Olise attirent l'attention des clubs désireux de l'engager.

Díaz a ajouté : « Que se passe-t-il au sujet de la prolongation de son contrat avec le Bayern Munich ? Bien que le club lui ait proposé le meilleur contrat de son histoire pour un joueur, il continue de faire traîner sa réponse. Mais les comportements inhabituels d'Olise attirent l'attention de certains clubs intéressés par sa venue ».

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Il a poursuivi : « Le joueur a une personnalité particulière, mais il y a certains comportements et certains gestes de sa part que l'on ne parvient pas totalement à comprendre. Lorsque l'on entre dans des négociations de ce type, l'évaluation va au-delà des aspects purement footballistiques, afin d'éviter toute surprise liée à la vie de groupe au sein de l'équipe ».

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Il a enchaîné : « Lorsqu'un joueur change souvent d'ambiance et d'environnement, cela paraît étrange ».

Des rapports sur le comportement du joueur

Le journaliste espagnol a indiqué que le Real Madrid disposait probablement de rapports détaillés sur la personnalité et le comportement d'Olise, d'autant que le club merengue avait manifesté son intérêt pour lui l'été dernier, et que les agents de joueurs impliqués dans ce type de transactions veillent à recueillir des informations sur les différents aspects des joueurs.

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Díaz a complété : « Je suppose que le Real Madrid dispose de ces rapports, puisqu'il s'est intéressé à Olise l'été dernier, et les agents qui travaillent sur ce genre de transactions les possèdent également. C'est un joueur qui attire les regards, et il est certain que le club s'est penché sur son cas et a suivi ce qui se passe à son sujet ».

Il a ajouté : « C'est un joueur exceptionnel et différent, et les rapports techniques indiquent qu'il convient au poste d'ailier droit, même si je n'ai pas vu d'inconvénient à l'utiliser en meneur de jeu avancé, notamment grâce à sa capacité à délivrer des passes en profondeur ».

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Ses qualités techniques font l'unanimité

En revanche, José Félix Díaz a insisté sur le fait que le niveau de Michael Olise ne faisait plus aucun doute, après qu'il a prouvé sa capacité à faire la différence sous les maillots du Bayern Munich et de l'équipe de France, sans compter ses statistiques remarquables en matière de buts et de passes décisives.

Le journaliste espagnol a ajouté : « Michael Olise est un joueur dont la valeur fait l'unanimité. Il peut prétendre figurer parmi les 3 ou 5 meilleurs joueurs du monde, si tant est que l'on puisse établir un tel classement ».

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Il a conclu : « La saison dernière, lors de la confrontation à élimination directe face au Real Madrid, il a franchi un cap important au stade Santiago-Bernabéu. Il a également réussi un bon début de Coupe du monde et a été au cœur de nombreuses histoires durant l'été ».