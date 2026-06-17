Les réactions affluent après l’action controversée impliquant Lionel Messi, star de l’équipe d’Argentine, lors du match contre l’Algérie dans le cadre de la Coupe du monde 2026, en cours aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L’attaquant argentin a d’abord fait la une des journaux en inscrivant un « triplé », offrant à l’Albiceleste un large succès (3-0) et lui permettant de rejoindre l’Allemand Miroslav Klose en tête du classement des buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, avec 16 réalisations chacun.

Mais l’attaquant a aussi provoqué la polémique en réalisant un tacle appuyé sur le pied du défenseur algérien Aïssa Mandi, alors que son équipe menait 1-0.

L’arbitre Simon Marciniak a bien sifflé une faute, mais il n’a pas sanctionné le capitaine argentin d’un carton.

L’arbitre vidéo Tomasz Kwiatkowski a revu les images mais a jugé qu’il n’y avait pas d’« erreur manifeste et flagrante » justifiant une intervention.

L’ancien arbitre anglais Andy Davies a confié à la chaîne américaine ESPN : « L’intervention de Messi était inutile, et il a eu beaucoup de chance de ne pas être expulsé immédiatement. »

Il a ajouté : « Lors d’un tacle par derrière avec un contact des crampons sur le mollet et une certaine intensité, la sanction appropriée dans de tels cas est le carton rouge direct. »

L’expert en arbitrage a rappelé que l’intention de Messi n’entre pas en ligne de compte : seul le type de contact, violent et par derrière, doit être pris en considération selon les lois du jeu.

L’expert en arbitrage a poursuivi : « À mon avis, Messi a eu de la chance, car cette action méritait un carton rouge direct. Elle s’est produite alors que l’Argentine menait d’un but à zéro, ce qui aurait pu avoir un impact considérable sur le déroulement du match. »

Il a conclu en déclarant : « L’expulsion de Messi aurait également pu avoir des répercussions sur la suite du parcours de l’Argentine en phase de groupes, car il risquait d’être suspendu pour au moins un match, ce qui l’aurait privé de participer à l’une des prochaines rencontres de la Coupe du monde. »