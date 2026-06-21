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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Selon un ancien joueur du FC Barcelone, la décision de Bouadi est dictée par sa conviction personnelle et ne saurait être imputée à une erreur de la Fédération française

Maroc vs Haïti
Maroc
Haïti
Coupe du monde
A. Bouaddi
S. Umtiti
Maroc
Haïti
É.-U.
France

Bouadi s'est illustré lors de la Coupe du monde

L’ancien international français Samuel Umtiti considère que la décision du jeune joueur Ayoub Bouadi de choisir la sélection marocaine plutôt que l’équipe de France est « un choix personnel, guidé par le cœur », sans lien avec un éventuel manque de considération de la Fédération française de football.

Dans une interview accordée à l’émission « After Foot » sur la radio française « RMC », Umtiti a déclaré : « Je suis convaincu que cela n’a rien à voir avec la Fédération française de football. C’est au joueur de prendre sa décision, et ce choix vient avant tout du cœur. Nous devons respecter ce choix. »

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L’ancien joueur du FC Barcelone, qui connaît bien Bouadi, a ajouté : « Le fait de le connaître personnellement me permet d’affirmer qu’il a choisi avec son cœur. Même s’il a joué avec les équipes de jeunes françaises, c’est finalement le cœur qui doit parler. Ce n’est pas la Fédération française qui a commis une erreur, mais Ayoub a pris sa décision avec son cœur, et il faut la respecter. »

Coupe du monde
Maroc crest
Maroc
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Haïti
HAI

Bouadi s’est illustré avec la sélection marocaine lors de la Coupe du monde 2026, tant lors du match nul contre le Brésil (1-1) que lors de la victoire contre l’Écosse (1-0), et plusieurs médias l’ont déjà associé à un éventuel transfert au Real Madrid cet été.

Les Lions de l’Atlas préparent actuellement leur dernier match de la phase de groupes face à Haïti, mercredi soir (heure de la côte Est des États-Unis), au stade Mercedes-Benz.

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