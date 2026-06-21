L’ancien international français Samuel Umtiti considère que la décision du jeune joueur Ayoub Bouadi de choisir la sélection marocaine plutôt que l’équipe de France est « un choix personnel, guidé par le cœur », sans lien avec un éventuel manque de considération de la Fédération française de football.

Dans une interview accordée à l’émission « After Foot » sur la radio française « RMC », Umtiti a déclaré : « Je suis convaincu que cela n’a rien à voir avec la Fédération française de football. C’est au joueur de prendre sa décision, et ce choix vient avant tout du cœur. Nous devons respecter ce choix. »

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L’ancien joueur du FC Barcelone, qui connaît bien Bouadi, a ajouté : « Le fait de le connaître personnellement me permet d’affirmer qu’il a choisi avec son cœur. Même s’il a joué avec les équipes de jeunes françaises, c’est finalement le cœur qui doit parler. Ce n’est pas la Fédération française qui a commis une erreur, mais Ayoub a pris sa décision avec son cœur, et il faut la respecter. »

Bouadi s’est illustré avec la sélection marocaine lors de la Coupe du monde 2026, tant lors du match nul contre le Brésil (1-1) que lors de la victoire contre l’Écosse (1-0), et plusieurs médias l’ont déjà associé à un éventuel transfert au Real Madrid cet été.

Les Lions de l’Atlas préparent actuellement leur dernier match de la phase de groupes face à Haïti, mercredi soir (heure de la côte Est des États-Unis), au stade Mercedes-Benz.