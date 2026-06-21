Salem Al-Dossari, le capitaine de l’équipe nationale saoudienne, subit toujours les foudres des médias après sa prestation très critiquée lors de la défaite contre l’Espagne (0-4) dimanche soir, en deuxième journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Ahmed Ateef, ancien international saoudien, a commenté sur le plateau de l’émission « Dorina Ghir » : « Donis n’ose pas remplacer Salem Al-Dossari, pourtant son niveau a nettement baissé ces derniers temps. »

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Il a ajouté : « Salem n’a rien apporté lors des matchs contre l’Uruguay et l’Espagne, et pourtant il n’a pas été remplacé, ce qui prouve que j’ai raison. »

Il a conclu : « Donis a très mal géré la rencontre ; il n’a pas pris le meilleur départ possible et a enchaîné les erreurs avec des remplacements incompréhensibles. »

Et de conclure : « À mon avis, voilà le niveau de notre équipe actuelle, et il ne faut pas en attendre davantage. »