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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Selon un ancien arbitre espagnol, la faute commise par la star argentine ne méritait pas d’être sanctionnée par un carton rouge

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
L. Paredes
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Alfonso Pérez Borol, ancien arbitre espagnol et consultant pour Radio Marca, a analysé l’intervention de Leandro Paredes sur Rodri lors de la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine.

Borol, qui a dirigé 225 rencontres en Liga, a analysé la prestation de l’arbitre slovène Slavko Vinčić, désigné pour officier cette finale.

Dans des propos rapportés par Marca, il a tranché : « La faute de Paredes valait bien un carton jaune, mais on ne peut en aucun cas expulser un joueur pour une telle action. »

Il estime également que l’arbitre aurait dû sortir le carton jaune plus promptement après la faute.

De son côté, le commentateur Raúl Farilla n’a pas partagé l’analyse de Borol sur cette situation, estimant quant à lui que Slavko Vinčić aurait dû brandir un carton rouge à l’encontre du joueur argentin.

Tout au long de la rencontre, il a d’ailleurs dénoncé un jeu qu’il a jugé trop viril, voire agressif, de la part des Argentins, estimant que l’intervention de Paredes méritait un sanction plus lourde qu’un simple avertissement.

Cette séquence illustre la divergence d’opinions entre arbitres et médias qui a accompagné la finale de la Coupe du monde, ponctuée de nombreuses situations controversées et d’accrochages entre les joueurs des deux équipes jusqu’au coup de sifflet final.

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