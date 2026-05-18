Selon The Athletic, Mohamed Salah envisagerait de prolonger son séjour à Liverpool. La condition pour que l'Égyptien reste plus longtemps est le départ d'Arne Slot du club.

Selon The Athletic, des proches de l’international égyptien ont récemment laissé entendre qu’il n’avait pas totalement renoncé à prolonger son aventure aux Reds, même s’il avait déjà annoncé son départ.

Pour que ce scénario se concrétise, un changement de direction serait toutefois nécessaire : Salah souhaite le départ de Slot et de son staff, ainsi que celui de plusieurs dirigeants du club.

Après la douloureuse défaite 4-2 contre Aston Villa, l’Égyptien s’est adressé aux supporters des Reds via les réseaux sociaux pour évoquer la crise sportive que traverse Liverpool et a tenu des propos particulièrement blessants à l’égard de l’entraîneur néerlandais.

« J’ai vu ce club passer du scepticisme à la foi, puis finalement au palmarès », a écrit l’ailier droit de 33 ans. « Cela a demandé un travail acharné et j’ai toujours tout donné pour aider Liverpool à y parvenir. Rien ne me rend plus fier que cela. »

« Je veux revoir Liverpool comme cette équipe agressive et offensive que les adversaires redoutent », a déclaré l’ailier. « Liverpool doit être une équipe qui remporte des trophées. C’est le football que je connais et c’est l’identité qui doit revenir et être préservée. »

Et à l’adresse d’Arne Slot, il a été catégorique : « Il n’y a pas de place pour la négociation. Tous ceux qui rejoignent Liverpool doivent s’y conformer. »

L’Égyptien a rappelé qu’un club du calibre de Liverpool ne peut se contenter de victoires ponctuelles. « Gagner un match de temps en temps n’est pas ce que Liverpool doit incarner », a-t-il déclaré. « Toutes les équipes gagnent des matchs, mais Liverpool doit briguer les titres de manière régulière. »

Sur Instagram, de nombreux coéquipiers actuels et anciens, comme Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Ekitiké, Jones, Harvey Elliott, Wataru Endo, Roberto Firmino et Georginio Wijnaldum, ont liké sa publication pour manifester leur soutien.

Pour appuyer son propos, Salah a ensuite publié une photo où il pose avec Szoboszlai, Kerkez et Wirtz, que de nombreux supporters de Liverpool interprètent comme un message clair : « Voyez, ils me soutiennent. »