Selon The Athletic, le départ d’Arne Slot pourrait bouleverser l’avenir de Mohamed Salah

Après le départ d’Arne Slot de Liverpool, la porte semblait à nouveau entrouverte pour un séjour prolongé de Mohamed Salah au sein du club. Toutefois, selon The Athletic, il n’y a désormais « aucune chance » que l’Égyptien reste.

La saison passée, le duo s’est heurté à de vives tensions après des propos très critiques de l’attaquant égyptien dans les médias. « Du jour au lendemain, plus aucune relation. Je ne sais pas pourquoi. On dirait qu’on veut me pousser vers la sortie », avait-il alors déclaré.

Les deux hommes avaient fini par se réconcilier, mais des rumeurs ont ensuite suggéré que Salah aurait joué un rôle clé dans le départ de Slot. On pensait donc qu’il restait incertain de voir l’attaquant quitter le club cet été.

Selon The Athletic, il n’y a désormais « aucune chance » que l’international égyptien prolonge son aventure aux Reds. « À la fin de la saison, Salah a reçu à Anfield l’hommage qu’il méritait, après près de neuf ans de performances exceptionnelles », rappelle le média.

« Toutes les parties ont convenu qu’il était temps de mettre fin à l’aventure, Salah ayant lui-même initié les discussions qui ont conduit Liverpool, dès mars, à accepter de rayer la dernière année de son contrat. Le départ ultérieur de Slot et l’arrivée d’Iraola ne changent rien à cette décision. »

Actuellement en sélection avec l’Égypte à la Coupe du monde, Salah a encore attiré tous les regards lors du match contre la Belgique. Remplacé en cours de seconde période, l’attaquant a manifestement mal pris ce choix tactique. « Je pense qu’il va passer voir cet entraîneur dans sa chambre ce soir et lui dire : on ne refera plus ça, sauf si Mo le demande », commente avec cynisme René van der Gijp dans l’émission Vandaag Inside.

« Si c’était moi, je passerais le voir ce soir pour lui dire : “Ça, on ne le refait pas, sauf si Mo donne son accord” », lance Van der Gijp. « Et si l’entraîneur ne comprend pas ça, il devra sans doute partir lui aussi. Il peine à accepter qu’il est sur le déclin », renchérit Johan Derksen. « Il n’est plus au sommet de sa forme, ça peut arriver. Mais je ne comprends pas qu’on ne s’en rende pas compte soi-même », conclut Van der Gijp.