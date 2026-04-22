Selon son père, un jeune talent du Feyenoord aurait reçu plusieurs « offres intéressantes »

Leo Sauer suscite beaucoup d’intérêt. C’est ce qu’a affirmé son père, également son agent, lors d’un entretien accordé au journal slovaque Aktuality.

Július Sauer, qui est également l’agent du joueur, précise toutefois que son fils ne jouera plus avec le club néerlandais cette saison.

« À partir de lundi, il reprendra l’entraînement au Feyenoord, où un programme spécifique l’attend. L’objectif est qu’il soit complètement prêt à s’entraîner et à disputer des matchs dès le début de la préparation estivale », explique Sauer père.

Son retour à la compétition est la priorité, et un transfert n’est pas à l’ordre du jour. « Nous ne sommes pas pressés. Leo espère que Feyenoord se qualifiera pour la Ligue des champions, car c’est un tout autre niveau que l’Europa League ou la Ligue Europa Conférence. Il suit tous les matchs et soutient ses coéquipiers. »

« En parallèle, nous étudions d’autres options. Elles sont réelles et font l’objet de discussions sérieuses, mais l’essentiel est qu’il se rétablisse. Personne ne sait ce que les prochains mois réserveront. L’aspect positif, c’est que toutes les parties souhaitent poursuivre avec Leo, ce qui témoigne de la confiance qu’il inspire. »

Sous contrat avec Feyenoord jusqu’en 2028, l’attaquant reste très courtisé malgré une saison décevante. « Ce n’est pas le calme plat, mais je ne veux pas donner l’impression que nous nous tournons déjà vers un autre club, même s’il y a des offres intéressantes. Pour l’instant, nous n’en discutons pas concrètement, car Feyenoord a encore une fin de saison importante à disputer », poursuit le père.

« Je pense que la situation sera plus claire après le dernier match, en fonction de la qualification pour la Ligue des champions. Le club voudra alors aussi prendre position. Il y a certainement des possibilités intéressantes », conclut son père.