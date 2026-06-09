Selon Romano, l’Ajax serait toujours « obsédé » par un joueur, et il confirme que le club peut souffler : les dernières nouvelles sont excellentes

Selon Fabrizio Romano, l’Ajax serait obsédé par l’idée de recruter le gardien allemand Marc-André Ter Stegen. Reste un obstacle de taille : son salaire. Mais le FC Barcelone se dit prêt à trouver une solution.

Vendredi, De Telegraaf révélait déjà l’intérêt concret de l’Ajax pour le gardien allemand, lequel serait lui aussi partant pour rejoindre le Johan Cruijff ArenA.

Pour des raisons personnelles, le gardien souhaite en effet retourner en Allemagne ou dans un pays limitrophe.

« Ter Stegen quittera de toute façon le FC Barcelone », assure Romano. « À Gérone, il a connu une sérieuse blessure, mais il sera de retour à son meilleur niveau la saison prochaine. »

« L’Ajax est complètement obsédé par lui », poursuit Romano. « Le salaire constitue toutefois un obstacle. C’est désormais à Barcelone, à l’Ajax et à Ter Stegen de trouver un accord. »

« L’Ajax va certainement tenter sa chance », assure l’Italien. « Barcelone est également ouvert à cette transaction et souhaite contribuer à la recherche d’une solution », conclut-il.