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Selon nos sources, un chef de gang aurait méticuleusement préparé l’enlèvement de l’ancien international néerlandais Marco van Basten pendant plusieurs mois, avant de renoncer in extremis pour une raison aussi soudaine qu’inattendue

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M. van Basten

Un éminent criminel italien projetait d’enlever Marco van Basten alors que l’attaquant néerlandais évoluait à l’AC Milan. C’est ce que révèle Giampaolo Manca, un ancien complice, dans une interview accordée au quotidien italien Corriere della Sera.

L’histoire implique Renato Vallanzasca, un criminel notoire avec qui Manca a partagé une cellule pendant des années. Selon son récit, Vallanzasca lui confiait régulièrement les détails de ses crimes et de ses projets. 

« Nous nous entendions bien, car il était, tout comme moi, supporter de l’AC Milan », explique Manca à propos de leur amitié. « Il m’a avoué qu’il avait préparé un plan pour kidnapper Marco van Basten et demander une rançon. » 

Pendant plusieurs mois, le buteur a été suivi, étudié, « filé » par Vallanzasca et son équipe. Finalement, l’opération a été annulée au tout dernier moment. « Au bout du compte, il a renoncé parce qu’il ne voulait pas faire de cadeau à l’Inter », explique Manca. 

Entre 1987 et 1995, Van Basten était la star mondiale incontestée du club lombard, qui, sous sa houlette, a remporté de nombreux trophées. Si l’enlèvement avait eu lieu, les conséquences sportives auraient été graves, et Vallanzasca ne put se résoudre à porter préjudice à son équipe de cœur. 

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Si Van Basten n’avait pas été une telle icône, l’issue aurait pu être bien différente. « Vallanzasca était réputé pour sa brutalité : de nombreux braquages, meurtres et enlèvements lui sont imputés. Au total, il a écopé de quatre peines de réclusion à perpétuité et de 295 ans derrière les barreaux. Il a passé 52 ans en prison », rappelle De Telegraaf.

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