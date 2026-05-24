Un éminent criminel italien projetait d’enlever Marco van Basten alors que l’attaquant néerlandais évoluait à l’AC Milan. C’est ce que révèle Giampaolo Manca, un ancien complice, dans une interview accordée au quotidien italien Corriere della Sera.

L’histoire implique Renato Vallanzasca, un criminel notoire avec qui Manca a partagé une cellule pendant des années. Selon son récit, Vallanzasca lui confiait régulièrement les détails de ses crimes et de ses projets.

« Nous nous entendions bien, car il était, tout comme moi, supporter de l’AC Milan », explique Manca à propos de leur amitié. « Il m’a avoué qu’il avait préparé un plan pour kidnapper Marco van Basten et demander une rançon. »

Pendant plusieurs mois, le buteur a été suivi, étudié, « filé » par Vallanzasca et son équipe. Finalement, l’opération a été annulée au tout dernier moment. « Au bout du compte, il a renoncé parce qu’il ne voulait pas faire de cadeau à l’Inter », explique Manca.

Entre 1987 et 1995, Van Basten était la star mondiale incontestée du club lombard, qui, sous sa houlette, a remporté de nombreux trophées. Si l’enlèvement avait eu lieu, les conséquences sportives auraient été graves, et Vallanzasca ne put se résoudre à porter préjudice à son équipe de cœur.

Si Van Basten n’avait pas été une telle icône, l’issue aurait pu être bien différente. « Vallanzasca était réputé pour sa brutalité : de nombreux braquages, meurtres et enlèvements lui sont imputés. Au total, il a écopé de quatre peines de réclusion à perpétuité et de 295 ans derrière les barreaux. Il a passé 52 ans en prison », rappelle De Telegraaf.