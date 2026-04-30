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Manuel NeuerBayern München
Bart DHanis

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Selon nos informations, Neuer, visiblement exaspéré, s’est dirigé d’un pas décidé vers l’administrateur des réseaux sociaux du club en marge du match à l’extérieur contre le PSG

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
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Manuel Neuer a adressé une requête pour le moins inattendue au community manager du Bayern Munich durant la rencontre PSG-Bayern, comme le révèlent des images diffusées sur Internet.

La séquence montre le gardien international visiblement agacé par un ramasseur de balles du PSG qui refuse de lui rendre un ballon.

Le gardien allemand saisit alors un autre ballon et le confie au responsable des réseaux sociaux du Bayern, posté derrière son but pour filmer la scène.

Le community manager conserve alors le ballon et le rend au gardien expérimenté dès que celui-ci le sollicite.

Mardi soir, toutefois, le gardien allemand n’a pas brillé : il a encaissé cinq buts lors de cette affiche de haut niveau face aux Parisiens (5-4).

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