Selon plusieurs sources concordantes, le Real Madrid s’intéresserait de près au milieu de terrain marocain de Lille, Ayoub Bouaidi, en prévision d’un transfert estival.

Avant même le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, son nom avait été évoqué du côté de plusieurs clubs de Premier League, ainsi qu’au Real Madrid et au Paris Saint-Germain.

Ramón Álvarez de Mon, journaliste de Radio Marca, a tweeté : « Diomandé et Ayoub Bouadi figurent sur la liste des jeunes joueurs que le Real Madrid suit depuis un certain temps. »

Dans la même veine, le journaliste espagnol Tomás González Martín a confié à El Debate : « Le Real Madrid a bel et bien jeté son dévolu sur Ayoub Bouadi, le joueur de 18 ans qui s’est distingué lors du match Brésil-Maroc. »

Il ajoute : « Le club n’avait pas prévu de recruter un autre jeune joueur, mais ce Marocain de 18 ans en a l’air d’avoir 30 ans : c’est un milieu dominant, calme, équilibré, doté d’une grande précision dans ses passes et d’une capacité à gagner ses duels. »

Il conclut : « Bouadi est un excellent joueur, au profil très intéressant, et son prix était jusqu’ici raisonnable. Mais ses performances remarquables lors de la Coupe du monde pourraient faire grimper son coût de 50 à 80 millions d’euros. C’est un joueur qui progresse très vite. »