Selon nos informations, le PSG, Arsenal et Liverpool sont en discussions avec le joueur marocain qui s’est distingué lors de la rencontre face au Brésil

Ayyoub Bouaddi suscite l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, selon les informations communiquées dimanche par Fabrizio Romano, spécialiste du marché des transferts, dans une vidéo. Le milieu de terrain du Lille OSC, tout juste âgé de 18 ans, a impressionné avec le Maroc, qui a arraché un point face à une sélection brésilienne en difficulté lors de la Coupe du monde (1-1).

« Les grands clubs vont se manifester pour lui, Lille le sait très bien », assure Romano en introduction de son reportage sur l’international marocain. « Avant même le début de la Coupe du monde, certains des plus grands clubs du monde avaient déjà entamé des discussions avec son entourage. »

« Entre janvier et aujourd’hui, Bouaddi a été approché par le Paris Saint-Germain. Même si le club ne cherche pas particulièrement à recruter des milieux de terrain pour le moment. Malgré tout, le PSG le suit depuis longtemps et est très séduit par ses qualités », explique Romano, qui sait que le jeune milieu de terrain est suivi notamment par le vainqueur de la Ligue des champions.

Romano ajoute qu’il y a déjà eu des contacts entre le management de Bouaddi et des représentants d’Arsenal et de Liverpool. L’expert du marché des transferts s’attend à ce que l’intérêt ne cesse de croître. « C’est l’été des milieux de terrain. »

Contre le Brésil, il a d’ailleurs occupé le poste de sentinelle et a disputé l’intégralité de la rencontre sous les ordres du sélectionneur Mohamed Ouahbi. Ce natif de France, qui a découvert les A en mai, compte déjà quatre capes.

Le milieu défensif marocain a connu sa saison de consécration l’an dernier à Lille, bouclant l’exercice avec 42 matchs toutes compétitions confondues, sans marquer mais en délivrant une seule passe décisive. Malgré ces statistiques modestes, l’intérêt demeure vif pour un joueur sous contrat jusqu’en milieu d’année 2029.

Le joueur estime que l’intérêt de ces clubs est un honneur, mais il se concentre pour l’instant sur la Coupe du monde, où il entend « réaliser la meilleure performance possible », a-t-il confié à The Athletic.