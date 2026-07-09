La star du football français Samir Nasri a été interpellée par la police, après avoir passé 10 heures en garde à vue dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent lié au trafic de drogue, avant d'être remise en liberté sans qu'aucune inculpation officielle n'ait été prononcée à ce jour.

Selon le journal français « Le Parisien », l’ancien joueur d’Arsenal, de Manchester City et des Bleus a été entendu jeudi au siège de la Brigade des enquêtes et des recherches financières (BRIF) dans le cadre d’une instruction judiciaire pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment d’argent par une organisation criminelle.

L’affaire remonte à 2016, lorsque le milieu de terrain, d’origine algérienne, a investi plusieurs centaines de milliers d’euros dans la boîte de nuit « XS » à Évry-sur-Seine, alors qu’il portait les couleurs de Manchester City. Selon le journal, le footballeur est ensuite devenu copropriétaire de l’établissement, ce qui a fait de lui la cible d’une vaste enquête sur le blanchiment d’argent par une organisation criminelle.

Selon « Le Parisien », l’actuel consultant de « Canal+ » a quitté le commissariat jeudi soir, après un long interrogatoire, sans qu’aucune charge ne soit retenue à son encontre pour l’instant. Il pourrait toutefois être de nouveau convoqué si le parquet décidait de l’inculper officiellement.

Cette garde à vue, qui a choqué le monde du sport français, rappelle que l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, auteur de 41 sélections avec les « Bleus », est passé du statut de star de la Premier League à celui d’analyste télévisé avant de voir son nom associé à une enquête sur le crime organisé.

Pour l’heure, aucune charge n’a été retenue contre lui, mais l’instruction se poursuit et une nouvelle convocation demeure possible.