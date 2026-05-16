Selon le journaliste Sander de Vries du Leeuwarder Courant, Maas Willemsen (SC Heerenveen) a attiré l’attention de l’ensemble du top 4 néerlandais.

Selon le journaliste, l’été s’annonce agité sur le marché des transferts à l’Abe Lenstra Stadion : « Par rapport à l’année dernière, il y a nettement plus de moyens financiers sur le terrain. Heerenveen va inévitablement en récolter les fruits. »

Willemsen, arrivé l’été dernier en provenance du De Graafschap sans indemnité de transfert, figure parmi les joueurs suivis.

Le défenseur central de 23 ans, gaucher et mesurant 1,90 m, brille cette saison en Frise.

Selon lui, « le Top 4 » – comprenez l’Ajax, le Feyenoord, le PSV et le FC Twente – a déjà longuement supervisé le joueur.

Plusieurs clubs de Bundesliga et de Serie A suivent également le dossier. Sous contrat à Heerenveen jusqu’en milieu d’année 2029, Willemsen dispose d’un profil rare et recherché.

Évalué à 1,5 million d’euros par Transfermarkt, le défenseur central ne devrait toutefois pas partir pour ce montant, Heerenveen espérant tirer un prix plus élevé de sa vente éventuelle.