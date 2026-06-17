L'AZ est en pourparlers avec Kees Smit en vue d'un prolongement de son contrat avec le club. Le milieu de terrain est encore sous contrat jusqu'à la mi-2028, mais l'AZ souhaite renégocier et prolonger son contrat, selon Voetbal International.

International néerlandais malgré une seule sélection, il attire l’attention du Real Madrid et du FC Barcelone.

Récemment, le joueur a confié à Rodi Media qu’il n’avait pas l’impression d’avoir épuisé toutes ses possibilités chez les Alkmaarders et qu’il envisageait sérieusement de prolonger son séjour.

Le jeune meneur de jeu de vingt ans négocie actuellement avec le club, comme l’a confirmé le nouveau directeur technique Niels van Duinen.

« J’ai lu les propos de Kees et je les considère comme positifs. Nous en avons discuté avec lui. Nous serons tous très heureux s’il reste ici. »

« La Coupe du monde bat son plein et le marché des transferts n’a pas encore véritablement démarré. Nous suivons de près l’évolution de la situation », conclut-il.

En mars, Ronald Koeman l’avait convoqué de manière inattendue pour les matchs amicaux contre la Norvège et l’Équateur.

Bien qu’il ait été titulaire contre la Norvège (victoire 2-1), il n’a pas été retenu pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada.