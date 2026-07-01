Selon nos informations, Jürgen Klopp serait prêt à reprendre immédiatement l’entraînement. La destination de ses rêves n’est autre que…

La Fédération allemande de football a entamé une réflexion sur l’avenir de son staff technique après l’élimination prématurée de la Coupe du monde 2026, et plusieurs évolutions pourraient ouvrir la porte à un retour de Jürgen Klopp sur le banc.

L’équipe d’Allemagne a été éliminée dès les seizièmes de finale par le Paraguay, ce qui a renforcé les doutes sur l’avenir de l’entraîneur Julian Nagelsmann, malgré son souhait de rester à la tête de la « Mannschaft ».

Selon le journaliste italien de référence Fabrizio Romano, Jürgen Klopp se dit prêt à envisager un retour sur le banc à une condition : que la Fédération allemande de football (DFB) le contacte dans les prochains jours.





Sur son compte X, Romano a précisé que Nagelsmann voulait poursuivre sa mission, mais que la décision finale revenait aux dirigeants de la Fédération, qui définiront l’avenir du staff après l’analyse de la Coupe du monde.

Selon la même source, l’ancien coach de Liverpool se dit prêt à écouter le projet de la DFB et à prendre les commandes de la « Mannschaft » si une offre officielle lui parvenait.

Depuis son départ de Liverpool, Klopp occupe un poste de direction au sein du groupe Red Bull, mais son nom resurgit régulièrement dès que la Mannschaft traverse une zone de turbulences.

Au sortir de cette élimination prématurée, les prochains jours s’annoncent décisifs pour l’avenir de Nagelsmann et pour savoir si la Fédération allemande optera pour un changement, Jürgen Klopp restant l’un des principaux noms cités pour lui succéder.

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