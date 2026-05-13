Selon nos informations en provenance d’Angleterre, l’avenir de Michael Carrick à Manchester United pourrait connaître un tournant décisif

Selon Sky Sports, Manchester United va bientôt ouvrir des discussions avec Michael Carrick pour lui proposer définitivement le poste d’entraîneur principal. Le club anglais souhaite également que l’actuel entraîneur par intérim conserve ses fonctions la saison prochaine.

Les négociations n’ont pas encore commencé, mais elles sont imminentes : les deux parties se rencontreront avant même le dernier match de la saison, sur la pelouse de Brighton.

Nommé début janvier pour succéder à Rúben Amorim, l’ancien milieu de terrain a pris les commandes après le départ prématuré du Portugais, auteur de huit victoires, cinq défaites et sept nuls en vingt matchs. Darren Fletcher avait assuré l’intérim pendant quelques rencontres.

L’ancien international de 44 ans affiche un bilan nettement plus convaincant : en quinze matchs, il a obtenu dix victoires, permettant aux Red Devils de remonter une grande partie de leur retard au classement.

Il a entamé son intérim par un derby remporté 2-0 face à Manchester City, avant de s’imposer une semaine plus tard à l’Emirates (2-3) contre Arsenal.

Lorsqu’il a pris les commandes en début de 22e journée, United pointait à la 7e place de Premier League ; il a depuis consolidé sa 3e place et validé son billet pour la Ligue des champions.

Deux rencontres restent au programme : United recevra Nottingham Forest ce week-end, avant de conclure la saison sur la pelouse de Brighton le 24 mai.