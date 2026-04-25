Le contrat de Daley Blind avec Gérone expire en fin de saison, et son avenir reste à définir. Selon l’analyste Ronald de Boer (Ziggo Sport), le défenseur de 36 ans nourrit un fort désir de revenir à l’Ajax, le club de son cœur.

Le lien avec le club ajacide est évident : formé à Amsterdam, il a déjà disputé 333 matchs avec l’équipe première.

Parallèlement, le directeur technique Jordi Cruijff ciblerait l’entraîneur de Gérone, Míchel, pour le poste de coach. Qu’il arrive ou non, Blind, lui, veut revenir.

« Je sais qu’il a très envie de rejoindre l’Ajax », assure De Boer, dont le frère Frank a longtemps entraîné Blind. « C’est assez compliqué, car Youri Baas évolue déjà dans ce rôle de défenseur central gauche », fait remarquer l’analyste.

« Baas est l’incontesté numéro un à ce poste. Le remplacer ? Ce n’est pas réaliste. Il y a aussi Dies Janse, qui s’impose à Groningen. » L’avenir de Janse, actuellement prêté, reste incertain : le Club de Bruges s’intéresse de près au Zélandais.

De Boer doute toutefois que Blind, malgré son âge, accepte un rôle de simple remplaçant. « Cela dépend de lui. S’il dit : “Je veux être un mentor et revenir là où tout a commencé”, alors il faut le faire venir. »

« Ce n’est pas un joueur qui va se rebeller s’il ne joue pas, mais il saura frapper à la porte s’il estime être meilleur. Il peut aussi évoluer au poste de “6”, et c’est avant tout une personnalité fantastique, quelqu’un qu’on aime avoir dans le groupe », conclut De Boer.