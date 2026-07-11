Selon nos informations, Chelsea aurait décidé de ne plus revoir son recrutement onéreux

Alejandro Garnacho ne participe plus aux séances d'entraînement de Chelsea. L'attaquant argentin, arrivé l'été dernier en provenance de Manchester United pour 46,5 millions d'euros, est autorisé à quitter le club après une seule saison et examine ses options.

Recruté l’été dernier pour 46,5 millions d’euros en provenance de Manchester United, où il s’était révélé,

Malgré ses huit sélections avec l’Argentine, l’attaquant n’a pas réussi à s’imposer à Londres : 43 matchs sous le maillot bleu, huit buts au total, dont un seul en Premier League.

Chelsea est prêt à le céder pour environ cinquante millions d’euros. Pour l’instant, un seul club s’est manifesté : l’AS Rome.

Selon Fabrizio Romano, le club italien a pris contact avec les Blues pour un transfert. La Louve privilégierait un prêt avec option d’achat.

Auparavant, Chelsea avait déjà cédé Andrey Santos. Le Brésilien s’est engagé avec Manchester United jusqu’en 2032, rapportant soixante millions d’euros aux Blues.