Donyell Malen aurait perdu sa place de titulaire au sein de l’équipe nationale néerlandaise. Selon la journaliste de SBS6 Noa Vahle, l’attaquant semblait visiblement déçu après un long entretien avec le sélectionneur Ronald Koeman lors de l’entraînement des Oranje à Kansas City.

Titularisé en pointe lors du match nul 2-2 contre le Japon, l’attaquant a ensuite glissé sur l’aile droite face à la Suède (victoire 5-1), avant d’être remplacé à la mi-temps par Crysencio Summerville.

Ce changement s’est révélé payant pour les Oranje, Summerville ayant parfaitement pris le relais et conclu son entrée en jeu par un superbe but. Depuis, les spéculations vont bon train sur une possible titularisation de l’ailier de West Ham United.

Lundi soir, dans l’émission « Vandaag Inside Oranje », elle a confirmé que le groupe était rentré à Kansas City. Lors de la partie ouverte à la presse, elle a été frappée par l’attitude de Malen après son entretien avec Koeman. Jan Paul van Hecke a lui aussi été appelé à part par le sélectionneur.

« L’entraînement était ouvert au public, ce qui nous a permis de l’observer un peu plus longtemps », a expliqué Vahle. « Ce qui m’a vraiment frappée : il a eu une discussion avec le sélectionneur, puis il est resté assis tout seul, l’air très abattu, pendant environ 20 à 25 minutes sur une sorte de glacière. Il n’a pas bougé de là. »

Vahle en a déduit que Koeman lui avait probablement annoncé une mauvaise nouvelle. « De temps en temps, il se levait un instant, mais il avait l’air tellement abattu que j’ai presque eu l’impression que Ronald lui avait dit qu’il avait perdu sa place dans l’équipe. »

René van der Gijp comprend parfaitement une telle décision de la part de Koeman. « Un entraîneur n’est pas stupide, bien sûr », a déclaré l’ancien ailier droit. « Si tu es remplacé et que le joueur qui entre se montre très bien et marque un but, alors tu as perdu ta place. C’est comme ça. »