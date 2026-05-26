Selon Mike Verweij, Viktor Tsygankov, la cible de l’Ajax, serait sur le point de rejoindre le club : « Jordi Cruijff va… »

Viktor Tsygankov ne devrait pas rejoindre l'Ajax cet été. L'attaquant ukrainien avait été annoncé à Amsterdam, mais selon Mike Verweij du De Telegraaf, son transfert serait « trop onéreux ».

Sous contrat jusqu’en 2025, l’ailier droit de 28 ans devrait quitter Gérone cet été pour éviter de jouer en LaLiga 2.

Après les pistes menant au défenseur Daley Blind et à l’entraîneur Míchel, le journaliste Ivan Quirós a confirmé lundi que Tsygankov figurait aussi sur la short-list.

Selon Verweij, ce dossier est désormais clos.

« Même si Gérone a été relégué, il reste bien trop cher. Je pense qu’il va faire un bon coup ailleurs. Jordi Cruijff ne va pas non plus se concentrer sur le poste d’ailier droit », a-t-il affirmé dans le podcast Kick-off de De Telegraaf.

Cette saison, il a marqué 7 buts et délivré 5 passes décisives en 34 matchs officiels.

Le journaliste Serhiy Tyshchenko, généralement bien informé, a confirmé les informations de Quirós tout en ajoutant que l’international aux 65 sélections pourrait aussi s’envoler vers la Major League Soccer ou la Süper Lig.