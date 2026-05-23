Si Michiel Kramer était en charge du recrutement du Feyenoord, il recruterait Derensili Sanches Fernandes, l’ailier d’Excelsior, pour renforcer l’attaque du club de Rotterdam. C’est ce qu’a déclaré l’ancien avant-centre dans l’émission FC Rijnmond.

Feyenoord s’apprête à laisser partir Anis Hadj Moussa cet été. Après deux saisons convaincantes, l’ailier de 24 ans pourrait générer une belle plus-value financière.

Selon lui, le club n’aura pas à chercher bien loin pour lui trouver un successeur. « Si Hadj Moussa part, je prendrais Sanches Fernandes d’Excelsior les yeux fermés. Je suis convaincu qu’il serait parfaitement à sa place à Feyenoord. »

« Ces dernières semaines, il a élevé son niveau de jeu, ce qui n’était pas toujours le cas auparavant. Si l’on se concentre sur ses qualités pures : il est à l’aise en un contre un, il est rapide et il sait centrer », analyse Kramer.

L’ancien buteur est convaincu du potentiel du joueur d’Excelsior : « En réalité, il possède toutes les qualités d’Hadj Moussa. » Mieux encore, il lui prête un atout supplémentaire : « Son engagement, aussi bien en soutien du défenseur qu’en phase offensive, est très intéressant. »

Le journaliste Dennis van Eersel nuance toutefois cet enthousiasme : « Le niveau doit tout de même être nettement plus élevé, non ? L’un des problèmes la saison dernière, c’est que vous n’avez pratiquement rien obtenu de vos ailiers. »

« Vous vous lancez en Ligue des champions, vous devez donc viser plus haut. Sanches Fernandes est peut-être un bon choix en renfort, cela pourrait éventuellement fonctionner, mais le niveau de base des ailiers doit être bien plus élevé », estime l’observateur du club.

Selon Transfermarkt, Sanches Fernandes, 24 ans, est estimé à 600 000 euros. En 33 matchs d’Eredivisie, il a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives.