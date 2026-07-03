Selon Marca, le salaire de Ter Stegen pendant son prêt à l’Ajax serait entièrement à la charge du Barça ; Romano affirme au contraire que les deux clubs se partageraient l’indemnité

L'Ajax devrait présenter Marc-André ter Stegen la semaine prochaine comme nouveau gardien titulaire. Le club amstellodamois va louer le portier allemand au FC Barcelone pour une saison. Toutefois, des incertitudes subsistent concernant ses conditions salariales.

Vendredi après-midi, Marca a annoncé que l’Ajax et le Barça étaient parvenus à un accord de principe concernant le prêt du gardien allemand. Un transfert définitif a rapidement été jugé irréaliste en raison du salaire mirobolant qu’il perçoit en Catalogne.

Le principal obstacle aux discussions portait sur la répartition de sa rémunération : le gardien perçoit près de vingt millions d’euros annuels au Barça, une somme que l’Ajax ne peut assumer intégralement. Selon Marca, il a finalement été convenu que le club amstellodamois prendrait à sa charge un peu plus de dix pour cent du salaire, le reste étant toujours à la charge du club catalan.

Curieusement, Fabrizio Romano affirme exactement le contraire. Le journaliste spécialisé dans les transferts affirme sur X que l’Ajax prend en charge « la grande majorité » de la rémunération du gardien. Interrogé sur le réseau social au sujet de cette contradiction, Tim van Duijn, journaliste spécialisé dans l’Ajax pour Voetbal International, estime que Romano s’est trompé, même si le message de l’Italien reste en ligne.

Il apparaît donc plus probable que l’Ajax ne prenne en charge qu’une partie de l’énorme salaire de l’Allemand, comme le confirme Van Duijn : « Barcelone continue de verser une part importante de ses émoluments, tout comme cela a été le cas à Gérone ces six derniers mois pour un gardien toujours sous contrat au Camp Nou jusqu’en 2028. »

Convoité par plusieurs clubs, le gardien a finalement opté pour Amsterdam, la présence de l’entraîneur Míchel ayant été décisive. Les deux hommes avaient déjà collaboré la saison passée à Gérone.

Victime de blessures, il n’a disputé que deux matchs officiels sous les couleurs catalanes. L’Ajax a néanmoins obtenu l’assurance que le gardien est désormais à nouveau opérationnel et pourra être aligné dès son arrivée.