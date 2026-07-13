Selon les termes d’une clause libératoire, un cador anglais aurait trouvé un accord avec Tielemans

Manchester United s’apprête à officialiser l’arrivée du Belge Youri Tielemans, l’un des hommes forts d’Aston Villa.

Les Red Devils veulent renforcer leur effectif avec des recrues de premier plan en vue de la nouvelle saison, au cours de laquelle ils disputeront la Ligue des champions.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a confirmé sur son compte X : « Youri Tielemans à Manchester United… Et voilà ! »

Selon le spécialiste du mercato, le club a activé la clause libératoire de 41 millions d’euros et trouvé un accord verbal avec le milieu de terrain belge.

Il ajoute : « Après avoir finalisé le transfert d’André Santos, Manchester United s’apprête à boucler celui de Tielemans, suite à l’échec de la piste Ederson vendredi dernier. »

Âgé de 29 ans, Tielemans est lié à Aston Villa jusqu’en 2028 ; il avait rejoint les Villans en 2023 en provenance de Leicester City.