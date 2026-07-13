Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Selon les termes d’une clause libératoire, un cador anglais aurait trouvé un accord avec Tielemans

Mercato
Premier League
Y. Tielemans
Manchester United
Aston Villa
Belgique
Angleterre

Manchester United s’apprête à officialiser l’arrivée du Belge Youri Tielemans, l’un des hommes forts d’Aston Villa.

Les Red Devils veulent renforcer leur effectif avec des recrues de premier plan en vue de la nouvelle saison, au cours de laquelle ils disputeront la Ligue des champions.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a confirmé sur son compte X : « Youri Tielemans à Manchester United… Et voilà ! »

Selon le spécialiste du mercato, le club a activé la clause libératoire de 41 millions d’euros et trouvé un accord verbal avec le milieu de terrain belge.

Il ajoute : « Après avoir finalisé le transfert d’André Santos, Manchester United s’apprête à boucler celui de Tielemans, suite à l’échec de la piste Ederson vendredi dernier. »

Âgé de 29 ans, Tielemans est lié à Aston Villa jusqu’en 2028 ; il avait rejoint les Villans en 2023 en provenance de Leicester City.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google