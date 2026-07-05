Selon les informations du New York Times, Donald Trump a contacté le président de la FIFA, Gianni Infantino, afin de solliciter la levée de la suspension de Balogun

La FIFA a levé la suspension de l'attaquant américain Folarin Balogun, expulsé directement pour un carton rouge après intervention de l'assistance vidéo (VAR) lors du match de seizièmes de finale face à la Bosnie. Selon le New York Times, cette réhabilitation, qui lui ouvre la voie d’une participation aux huitièmes de finale contre la Belgique ce mercredi soir, ferait suite à un appel téléphonique de Donald Trump à Gianni Infantino. Trois sources ayant eu connaissance de cette conversation ont confirmé l’information au quotidien américain.





La FIFA n’a pas commenté ces informations. Selon le quotidien américain, cette affaire s’inscrit dans les efforts menés depuis plusieurs années par Infantino pour se rapprocher de Trump. L’année dernière, l’instance avait créé puis décerné à l’ancien président le « Prix de la paix de la FIFA », alors qu’il menait – en vain – une campagne pour obtenir le prix Nobel de la paix. La FIFA n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire du quotidien américain.