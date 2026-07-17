Selon les informations disponibles, Pep Guardiola aurait déjà trouvé un accord pour prendre les rênes de l’équipe nationale à partir de 2024

Selon The Athletic, Pep Guardiola aurait trouvé un accord avec la Fédération anglaise de football (FA) pour prendre les rênes de l’équipe d’Angleterre en 2024.

Après l’Euro 2024, où les Three Lions ont terminé finalistes (s’inclinant 2-1 face à l’Espagne en finale), les dirigeants anglais devaient trouver un nouveau sélectionneur, le mandat de Gareth Southgate arrivant à son terme.

Guardiola était le premier choix de la FA. Des discussions ont eu lieu et un accord verbal a été trouvé, mais l’entraîneur catalan a finalement décidé de prolonger son contrat avec Manchester City.

Le projet a donc avorté. La FA a alors réagi promptement et s’est tournée vers Thomas Tuchel, un entraîneur déjà couronné.

Tuchel a été nommé en 2024 pour un mandat de quatre ans et restera à la tête de l’équipe jusqu’en milieu d’année 2028. Bien que Guardiola soit désormais libre après son départ de Manchester City, la FA maintient sa confiance en Tuchel.

Selon *La Gazzetta dello Sport*, Guardiola reste en tête de la short-list en Italie et son nom revient aussi régulièrement pour prendre les rênes des Pays-Bas.