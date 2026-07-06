Oliver Glasner sera l'entraîneur de Nottingham Forest pour les trois prochaines saisons. Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Florian Plettenberg, ce technicien autrichien de 51 ans deviendra, après Mikel Arteta (Arsenal), le coach le mieux payé de Premier League.

Début juin, le journaliste Marcel van der Kraan, de De Telegraaf, indiquait encore que Glasner était pressenti pour succéder à Robin van Persie à la tête du Feyenoord.

Mais les informations récentes concernant sa nomination à Nottingham montrent clairement que cette hypothèse était totalement irréaliste.

Selon les mêmes sources, l’Autrichien percevra un salaire annuel de 13 millions de livres sterling (plus de 15 millions d’euros), l’un des plus élevés de l’élite anglaise.

Sur le site officiel du club, l’Autrichien a commenté sa nomination : « Je suis ravi de rejoindre Nottingham Forest en tant qu’entraîneur principal. Dès mes tout premiers entretiens avec le propriétaire et la direction du club, il m’est apparu clairement qu’ils avaient une vision claire pour ce club de football et qu’ils avaient pleinement confiance en moi et en mon staff pour construire ensemble un avenir solide à long terme. »

« Cette confiance et cette ambition partagée, combinées au potentiel que je perçois dans l’effectif, ont été des facteurs décisifs dans mon choix. J’ai hâte de bâtir quelque chose de grand ensemble », a-t-il ajouté.

Le directeur technique Devy Rigaux a d’ailleurs déjà démenti avoir discuté avec Glasner. Selon ce dirigeant belge du Feyenoord, il n’a rencontré que Giovanni van Bronckhorst.