Selon les informations disponibles, Manchester City aurait déjà identifié le futur successeur de Pep Guardiola

Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, Enzo Maresca demeure le favori pour prendre la succession de Guardiola chez les Citizens, dans l’éventualité d’un départ de l’Espagnol.

Ce n’est pas la première fois que cette rumeur resurgit : en fin d’année dernière, son nom circulait déjà, alors qu’il était encore à la tête de Chelsea. Peu après, le club londonien l’a limogé.

Son départ avait été précipité par des tensions avec la direction, et il avait été remplacé par Liam Rosenior, lui-même limogé après seulement 23 matchs.

Maresca avait déjà porté les couleurs citizen en tant qu’assistant et entraîneur des espoirs. Avant son arrivée chez les Blues, il avait mené Leicester City au titre de champion de deuxième division ; aujourd’hui, le club champion d’Angleterre 2015-2016 évolue malheureusement en troisième division.

Outre Manchester City, plusieurs clubs italiens suivent aussi le technicien transalpin, même si Romano ne dévoile pas leurs noms. Maresca a déjà entraîné dans son pays : lors de la saison 2021/22, il dirigeait Parme.

Les spéculations sur un départ de Guardiola, dont le contrat court jusqu’en 2027, se multiplient. Arrivé en 2016, l’entraîneur espagnol a récolté de multiples titres à l’Etihad Stadium.

L'ancien joueur du FC Barcelone a remporté la Ligue des champions à une reprise et a été sacré champion d'Angleterre à six occasions. Cette saison encore, Manchester City est en lice pour le titre, et livre une lutte passionnante à Arsenal.