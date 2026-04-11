Selon les informations disponibles, le PSV ne devrait pas faire appel au joueur qui a pourtant disputé 141 matchs sous les couleurs du club

Pour l’instant, le PSV n’a pas donné suite à la candidature spontanée du milieu de terrain Érick Gutiérrez, selon les informations du journaliste Rik Elfrink de l’Eindhovens Dagblad.

Le milieu de terrain de 30 ans, qui évolue actuellement au Chivas, s’est proposé avec enthousiasme au club d’Eindhoven la semaine dernière. Pour l’instant, Gutiérrez ne fait pas partie de l’effectif du club mexicain.

Selon le journaliste Rik Elfrink de l’Eindhovens Dagblad, le club néerlandais ne semble pas disposé à donner suite à cette candidature spontanée. L’hiver dernier, le milieu de terrain avait déjà été proposé au champion d’Eindhoven.

Entre 2018 et 2023, il a disputé 141 matchs sous le maillot du club néerlandais avant de retourner dans son pays natal, totalisant par ailleurs 36 sélections avec l’équipe nationale du Mexique.

Lors de son premier passage à Eindhoven, il a remporté deux Coupes des Pays-Bas et une Johan Cruijff Schaal.

Depuis le début de l’année civile 2026, il est écarté des convocations des Chivas en raison d’un conflit avec la direction du club.

Le joueur a déclaré, dans une interview, qu’il aimerait revenir, mais ce scénario n’est actuellement pas à l’ordre du jour.