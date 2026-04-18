Selon BILD, Givairo Read reste en tête de la short-list du Bayern Munich. Plus tôt cette semaine, Sky Sports évoquait déjà un regain d’intérêt de Manchester City.

Malgré des blessures cette saison, le jeune latéral de 19 ans attire l’attention de plusieurs cadors européens, et Feyenoord, où il est sous contrat jusqu’en 2029, pourrait donc recevoir des offres concrètes.

À son poste et dans sa catégorie d’âge, il figure parmi les plus grands talents mondiaux. Il est sous contrat avec Feyenoord jusqu’en milieu d’année 2029.

Mercredi, on apprenait que Manchester City envisageait de le recruter dès cet été au De Kuip. Aujourd’hui, Christian Falk, spécialiste du Bayern, confirme l’intérêt des Bavarois depuis Munich.

Le Rekordmeister suit le jeune joueur depuis plusieurs mois et est séduit, mais il aurait déjà fixé un plafond financier pour cette opération.

Le club bavarois refuse de s’engager dans une surenchère et fixe son plafond à 30 millions d’euros, soit 5 millions de plus que la valeur marchande estimée du joueur sur Transfermarkt.

Les Citizens disposeraient d’une plus grande marge financière et d’un besoin plus pressant de recruter un nouveau latéral droit. Sous le maillot du Feyenoord, Read a pour l’instant disputé cinquante matchs, marquant quatre buts et délivrant onze passes décisives.