Selon les informations disponibles, Joris Mathijsen s’apprête à faire son retour en Eredivisie en qualité de directeur technique

Joris Mathijsen est en pole position pour prendre le poste de directeur technique au Fortuna Sittard, selon les informations de Voetbal International publiées lundi.

Âgé de 46 ans et actuellement sans club, il a précédemment occupé des fonctions similaires au Willem II et à l’ADO Den Haag.

International à 84 reprises avec les Pays-Bas, il pourrait succéder à Américo Branco.

Récemment approché par Vitesse, il avait finalement vu ce transfert capoter au dernier moment.

Les discussions entre l’ancien défenseur et le club seraient déjà bien avancées.

Âgé de 35 ans, Branco quitte Fortuna Sittard après trois années de mandat, malgré un contrat encore en vigueur.

Une « divergence de vues » avec le conseil de surveillance sur la politique sportive a précipité son départ.