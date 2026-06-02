Fenerbahçe espère recruter Robert Lewandowski, selon le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano. L’attaquant de 37 ans est libre de tout contrat depuis son départ du FC Barcelone.

L’attaquant polonais garde toutes les options ouvertes pour son prochain défi, ce qui conduit le club stambouliote à croire en ses chances.

Les dirigeants stambouliotes ont déjà entamé des discussions avec l’entourage de l’attaquant.

À Istanbul, la star mondiale polonaise pourrait devenir coéquipier d’Ederson, Milan Skriniar, N’Golo Kanté, Fred, Mattéo Guendouzi et Marco Asensio.

Les Néerlandais Jayden Oosterwolde, Anthony Musaba et Oguz Aydin figurent également dans l’effectif.

La Pologne ne disputant pas la Coupe du monde cet été, l’avant-centre dispose de tout le temps nécessaire pour réfléchir à son avenir.

En 755 matchs officiels sous les couleurs du FC Barcelone, du Bayern Munich et du Borussia Dortmund, l’avant-centre a inscrit 567 buts et délivré 139 passes décisives.