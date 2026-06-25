Selon les dernières informations, Sergiño Dest pourrait quitter le PSV Eindhoven après la Coupe du monde pour prendre la suite d’une grande star

Selon un article publié jeudi par le journal allemand BILD, Bayer Leverkusen envisagerait de recruter Sergiño Dest pour succéder à Alejandro Grimaldo.

Grimaldo, âgé de trente ans et actuellement engagé avec l’Espagne à la Coupe du monde, s’apprête à rejoindre l’Atlético de Madrid.

En échange, le club allemand percevra 25 millions d’euros et doit donc se mettre en quête d’un successeur.

Raphaël Guerreiro, 32 ans, dont le contrat avec le Bayern Munich expire, figure parmi les candidats.

Dest (25 ans), également dans le viseur, pourrait donc rejoindre le club rhénan, tandis que le PSV Eindhoven se dit prêt à négocier un transfert estival.

Selon Rik Elfrink, journaliste du Eindhovens Dagblad, le club brabançon laisserait filer son latéral pour une somme comprise entre 23 et 25 millions d’euros.

Pour l’instant, Dest se concentre sur la Coupe du monde avec les États-Unis, où il a été titulaire lors des deux premières journées de la phase de groupes.