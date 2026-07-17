Selon les dernières informations, Rayane Bounida pourrait quitter l’Ajax cet été pour rejoindre un grand club européen

Le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam, Rayane Bounida (20 ans), suscite l’intérêt du Borussia Dortmund, d’après le journaliste belge spécialisé Sacha Tavolieri. Le club néerlandais n’écarte pas un départ du joueur.

Le club allemand, qui suit de près le jeune milieu de terrain, souhaite toutefois finaliser plusieurs autres dossiers avant d’entamer des discussions formelles.

L’Ajax est disposé à négocier, à condition que l’offre soit à la hauteur.

Sous contrat jusqu’en 2028, il est estimé à 5 millions d’euros par Transfermarkt, mais cette somme ne suffira pas à le faire partir.

Tavolieri tient également à démentir une autre rumeur : Bounida n’a pas eu de contact récent avec son ancien club, Anderlecht.

Sans surprise, c’est le journaliste belge qui a sorti l’information en premier. International marocain, Bounida est né à Vilvoorde.

Depuis son arrivée chez les professionnels, il a disputé 29 matchs officiels sous le maillot ajacide, pour deux buts marqués et neuf passes décisives.