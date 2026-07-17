Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
imago-sport-1069578060.jpgBall Raw Images

Traduit par

Selon les dernières informations, Rayane Bounida pourrait quitter l’Ajax cet été pour rejoindre un grand club européen

Mercato
Ajax
Maroc
Borussia Dortmund
R. Bounida

Le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam, Rayane Bounida (20 ans), suscite l’intérêt du Borussia Dortmund, d’après le journaliste belge spécialisé Sacha Tavolieri. Le club néerlandais n’écarte pas un départ du joueur.

Le club allemand, qui suit de près le jeune milieu de terrain, souhaite toutefois finaliser plusieurs autres dossiers avant d’entamer des discussions formelles.

L’Ajax est disposé à négocier, à condition que l’offre soit à la hauteur.

Sous contrat jusqu’en 2028, il est estimé à 5 millions d’euros par Transfermarkt, mais cette somme ne suffira pas à le faire partir.

Tavolieri tient également à démentir une autre rumeur : Bounida n’a pas eu de contact récent avec son ancien club, Anderlecht.

Sans surprise, c’est le journaliste belge qui a sorti l’information en premier. International marocain, Bounida est né à Vilvoorde.

Depuis son arrivée chez les professionnels, il a disputé 29 matchs officiels sous le maillot ajacide, pour deux buts marqués et neuf passes décisives.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google