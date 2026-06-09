Selon le site de supporters FR12, Al-Sharjah cherche à recruter Ramiz Zerrouki. Le milieu de terrain de 28 ans devrait quitter définitivement Feyenoord cet été.

Si les Rotterdamois n’ont pas encore reçu d’offre officielle, le club émirati manifeste un vif intérêt pour recruter le milieu de terrain.

Le milieu de terrain, qui prendra part à la Coupe du monde avec l’Algérie le mois prochain, est sous contrat avec Feyenoord jusqu’en milieu d’année 2027.

En fin de saison, le joueur a toutefois confié à ESPN ne pas se projeter au stade De Kuip.

« Il est clair que je ne resterai pas là-bas, je pense. La situation n’est pas idéale pour moi, je peux être très honnête à ce sujet. Je ne me suis jamais senti chez moi au Feyenoord ni à l’aise. C’est important pour moi en tant que personne », a-t-il déclaré en toute franchise.

Évalué à 6,5 millions d’euros par Transfermarkt, Zerrouki pourrait rapporter une somme confortable à Feyenoord, tandis que le club émirati, capable de payer cash, lui offrirait un salaire à la hauteur de ses attentes.

Ces dernières années, plusieurs stars européennes ont rejoint Al-Sharjah pour des contrats très lucratifs, parmi lesquelles Kostas Manolas, Miralem Pjanic et Paco Alcácer.