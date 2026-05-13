Selon les dernières informations, Quinten Timber et Igor Paixão pourraient déjà quitter l’Olympique de Marseille

L’échec de la qualification en Ligue des champions représente un véritable désastre financier pour l’Olympique de Marseille, rapporte L’Équipe ce mercredi. Cette saison décevante pourrait aussi avoir des répercussions sur Quinten Timber et Igor Paixão, arrivés en provenance du Feyenoord.

Selon le grand quotidien sportif, le club phocéen est contraint de céder des joueurs après avoir manqué la Ligue des champions.

Le nouveau directeur sportif, Grégory Lorenzi, devra donc accomplir un travail colossal durant le mercato estival.

Même des éléments clés que le club souhaiterait conserver, comme Timber et Paixão, pourraient être mis sur le marché.

Les deux anciens joueurs de Feyenoord, liés au club phocéen jusqu’en 2030, disposent de contrats mirobolants et attirent déjà l’attention de plusieurs prétendants sur le marché des transferts.

Recruté l’été dernier 30 millions d’euros auprès de Feyenoord, Paixão (25 ans) a déjà disputé 41 matchs officiels, inscrivant 12 buts et délivrant 7 passes décisives.

Timber (24 ans), arrivé six mois plus tard pour seulement 4,5 millions d’euros, n’a pas encore trouvé le chemin des filets en quinze matchs officiels.