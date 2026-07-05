Selon David Ornstein, journaliste pour The Athletic, Manchester United explore la possibilité de recruter Andrey Santos, actuellement sous contrat avec Chelsea.

« Une éventuelle transaction n’en est encore qu’à ses débuts et les clubs ne sont pas encore en pourparlers », écrit Ornstein pour The Athletic.

« Pour l’instant, les premières démarches de plusieurs parties intéressées passent par les agents du joueur de 22 ans », ajoute-t-il.

Selon le journaliste, le joueur souhaite s’imposer comme titulaire, mais ses chances semblent pour l’instant limitées à Chelsea. La concurrence au milieu de terrain est rude, d’autant plus que Moisés Caicedo a signé en avril un nouveau contrat le liant au club jusqu’en milieu d’année 2033.

Les Red Devils observent la situation du milieu de terrain depuis plusieurs semaines. Ce dernier a disputé 43 matchs officiels cette saison, inscrivant trois buts et délivrant quatre passes décisives.

Le montant de l’indemnité réclamée par Chelsea reste à définir, et la décision de Manchester United de passer à l’action dépendra en grande partie de cette exigence financière.

Selon le média anglais, Chelsea laisserait filer le milieu de terrain brésilien en cas d’offre convaincante.