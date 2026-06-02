Selon les dernières informations, Manchester United s’apprêterait à débourser 50 millions d’euros pour recruter le successeur de Malacia au sein de la Premier League

Selon The Athletic, Manchester United s’intéresserait de près à Lewis Hall. Le défenseur de Newcastle United figure en bonne place sur la short-list des Red Devils.

Tyrell Malacia devrait quitter Manchester United cet été, libre de tout contrat, et le club cherche donc un nouvel arrière gauche.

De plus, Luke Shaw, qui a disputé tous les matchs cette saison, n’est plus tout jeune et voit son contrat expirer en 2027.

Sous contrat jusqu’en 2029 avec les Magpies, le défenseur de 21 ans est donc appelé à devenir le nouveau latéral gauche des Red Devils, mais son transfert devrait coûter cher.

Selon The Athletic, son transfert pourrait atteindre cinquante millions d’euros, même si Newcastle n’est pas contraint de le céder. Les Magpies, qui viennent d’encaisser près de quatre-vingts millions d’euros pour la vente d’Anthony Gordon au FC Barcelone, n’ont pas de problèmes financiers.

Recruté en 2024 pour 35 millions d’euros en provenance de Chelsea, il s’est rapidement imposé chez les Magpies.

International à quatre reprises, il a disputé 31 matchs de Premier League cette saison, inscrivant un but et délivrant une passe décisive.