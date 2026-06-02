Selon les dernières informations, Manchester United négocie avec Newcastle et pourrait finaliser un transfert estimé à 50 millions d’euros

Selon The Athletic, Manchester United s’intéresserait de près à Lewis Hall, défenseur de Newcastle United, qui figure en bonne place sur la short-list des Red Devils.

Tyrell Malacia devrait quitter Manchester United cet été, libre de tout contrat, et le club cherche donc un nouvel arrière gauche.

De plus, Luke Shaw, qui a disputé tous les matchs cette saison, n’est plus tout jeune et voit son contrat expirer en 2027.

Sous contrat jusqu’en 2029 avec les Magpies, le défenseur de 21 ans est donc appelé à devenir le nouveau latéral gauche des Red Devils, mais son transfert devrait coûter cher.

Selon The Athletic, son transfert pourrait atteindre cinquante millions d’euros, même si les Magpies n’ont pas l’obligation de le céder. Le club vient d’ailleurs de vendre Anthony Gordon au FC Barcelone pour près de quatre-vingts millions d’euros, ce qui écarte toute contrainte financière.

Recruté en 2024 pour 35 millions d’euros en provenance de Chelsea, il est déjà considéré comme l’un des meilleurs jeunes arrières gauches du championnat.

International à quatre reprises, il a disputé 31 matchs de Premier League cette saison, inscrivant un but et délivrant une passe décisive.