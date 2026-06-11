Selon les dernières informations, le Real Madrid s’apprête à souffler la piste la plus convoitée de Barcelone

Le Real Madrid met tout en œuvre pour arracher Bernardo Silva au nez du FC Barcelone, rapporte AS, information immédiatement confirmée par Fabrizio Romano. Le milieu de terrain, libre de tout contrat après neuf ans à Manchester City, figure en tête de liste des priorités du nouvel entraîneur José Mourinho, qui le considère comme un renfort idéal.

Selon Fabrizio Romano, le club madrilène est confiant et les négociations sont déjà à un stade avancé.

Au cours de ses neuf années à Manchester City, le milieu de terrain s’est forgé une réputation de joueur collectif, prêt à se sacrifier pour le groupe. Une mentalité qui séduit Mourinho, désireux de bâtir un effectif où esprit d’équipe et dévouement priment.

Selon AS, Jorge Mendes avait présenté le joueur au Real Madrid il y a plusieurs mois, en parallèle de l’arrivée de Mourinho.

Dans un premier temps, le club madrilène a préféré différer son offensive pour le joueur de Manchester City et le technicien de Benfica afin de définir clairement sa ligne sportive.

Au fil des semaines, la confiance dans une nouvelle collaboration avec Mourinho s’est renforcée au sein du club. Début mai, la direction a officialisé le retour de l’entraîneur portugais à la tête de l’équipe première.

Une fois ce choix acté, le président Florentino Pérez et la direction ont lancé les préparatifs pour la nouvelle saison, et l’insistance de Mourinho pour obtenir le transfert de Silva a immédiatement marqué les esprits.

Le milieu de terrain de 31 ans prendra sa décision après la Coupe du monde. Si Barcelone et l’Atlético de Madrid restent sur les rangs depuis longtemps, le retour de Mourinho à Madrid a rebattu les cartes.

Le milieu de terrain portugais, qui a récemment affirmé qu’il rejoindrait « le club qui le veut vraiment », a pour l’instant gelé ses contacts avec les autres prétendants après avoir reçu des garanties personnelles de l’entraîneur.